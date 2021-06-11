كنت خايف وزعلان..كريم فهمي يتحدث عن فيلم "ديدو"

كشف الفنان كريم فهمي، عن خوفه من توقيت عرض فيلم "ديدو"، قائلا: "كنت خايف وزعلان بسبب فكرة الـ 50% بالنسبة للحضور".



واسترسل قائلا: "كنت خايفة بس دايما بقول أن ربنا ليه تدبير في هذا الأمر.. وأنا متأكد أن التوقيت دا هو الأفضل ليا".



وأضاف “كريم فهمي” خلال حواره ببرنامج “lite show” المذاع على قناة “الحياة”، :"أنا راضي جدا بالإيرادات الخاصة بالفيلم حتى الآن في ظل الوضع الحالي والقادم أفضل بأذن الله".



وأشار إلى أن فيلم "ديدو" أستغرق كتابة لمدة عام، موضحا أن فترة ما قبل وما بعد التصوير كانوا الأصعب من حيث التنفيذ الخاص بالجرافيك.