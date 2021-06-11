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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تطالب تركيا بسحب قواتها من أفغانستان

طالبان تطالب تركيا بسحب قواتها من أفغانستان

صدى البلد

طالبت حركة طالبان تركيا، بسحب قواتها من أفغانستان، بموجب اتفاق أبرم العام الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المتحدث باسم الحركة، سهيل شاهين، قوله: "ينبغي لتركيا سحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق العام الماضي بشأن سحب القوات الأمريكية“.

وأضاف شاهين: "تركيا كانت جزءا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام العشرين الماضية ولذلك فإنه ينبغي لها الانسحاب من أفغانستان على أساس الاتفاق الذي وقعناه مع الولايات المتحدة يوم 29 فبراير 2020".

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ويأتي مطلب حركة طالبان، تعليقًا على عرض قدمته تركيا بحراسة وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى من أفغانستان.

ولدى تركيا أكثر من 500 جندي في أفغانستان ضمن مهمة حلف الأطلسي لتدريب قوات الأمن الأفغانية.
 

طالبان حركة طالبان تركيا أفغانستان الأطلسي

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