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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلن قرار الزمالك بشأن سيسيه عقب إصابته

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن النادي قرر تحمل نفقات علاج رزاق سيسيه نجم الفريق المعار لـ الاتحاد السكندري .

وأكد الغندور في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي أكد له أن اللجنة قررت تحمل نفقة علاج اللاعب في ألمانيا.

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وتابع أن سيسيه أصيب مع الاتحاد حيث كان يرغب محمد مصيلحي رئيس النادي في اجراء الجراحة عقب الموسم ولكن الزمالك رفض الأمر وقرر علاج اللاعب على الفور.

وأعلن الاتحاد السكندري في نوفمبر 2020، تجديد عقد اعاره مهاجمه الإيفواري رزاق سيسيه من نادي الزمالك للموسم الرابع على التوالي.

الاتحاد السكندري نادي الزمالك محمد مصيلحي الزمالك هيثم فاروق حسين لبيب

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