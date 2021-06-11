في حالة رحيله .. من يعوض فرجاني ساسي بالزمالك

أعلن اللاعب التونسى فرجانى ساسي عن عدم رغبته فى تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء و تفضيل الرحيل عنها بعد انتهاء عقده.





وجاء ذلك على خلفية التغريدة التي كتبها حول مستقبله ملمحًا بالرحيل واتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية.





وشهدت الشهور الماضية وجود رغبة من جانب نادي الزمالك لتجديد عقد ساسي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن اللاعب لم يتوصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء وهو ما جعله يتخذ خطوة جديدة بخلاف الاستمرار في الزمالك.









ورصدت عدسة صدى البلد اراء الجمهور حول من يحل محل فرجانى ساسي و الصفقات التى يحتاجها النادى الأهلي و الزمالك فى الموسم الجديد.





قال سعد احمد احد الجماهير ان دونجا لاعب بيراميدز افضل من يحل مكان ساسي و ان نادى الأهلي يحتاج الى مهاجم جيد.









اكد هشام خالد احد الجماهير انه يوجد العديد من الاعبين الصغار الذين يستطيعون ان يحلوا محل ساسي و يوجد لاعبين فى اندية كبيرة أيضا و لكن النادى الأهلي و الزمالك لا يفكرون الا فى الأسامى الكبيرة المعروفة للاعبين.





أوضح جمال غالى احد الجماهير ان افضل من يحل محل ساسي هو صالح جمعة و ان النادى الأهلي يحتاج الى وينج يمين بدل الشحات ويحتاج الى دفاع ليساند رامى ربيعة وايمن اشرف لكثرة إصابات نادى الأهلي





تابع سيد جلال احد الجماهير ان نادى الزمالك يحتاج الى تدريب لاعبين بشكل جيد ليصبحوا لاعبين مشهورين بدل من شراء لاعبين من الخارج.