حرب التصريحات تشتعل بين جمال الغندور ولجنة الحكام

جددت مؤخرا اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة، الثقة في لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية برئاسة وجيه أحمد حتى نهاية الموسم الجاري.

واشتعلت حرب التصريحات خلال الساعات الماضية بين جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق واللجنة الرئيسية.

ويستعرض صدى البلد، أزمة التصريحات الأخيرة بين جمال الغندور واللجنة الرئيسية للحكام في اتحاد الكرة.

نجل الغندور كلمة السر

أسفرت اختبارات اللياقة البدنية الكوبر للحكام التى أجريت باستاد القاهرة خلال شهر ابريل الماضى عن رسوب ٧ من قضاة الملاعب فى الساحة والمساعدين.

وشهد اختبار كوبر للحكام خضوع ٢٤ عنصرا تحكيميا من الدرجة الأولى رسب خلالها ٥ حكام للساحة واثنين من المساعدين.

كما شهدت الاختبارات نجاح ١٧ حكما للساحة والمساعدين، جاء أبرزهم خالد نجل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق.

واسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد مهام الاشراف على اختبارات كوبر لقضاة الملاعب إلى محمد فاروق عضو لجنة الحكام.

وسادت حالة من الغضب بين صفوف الراسبين في اختبارات اللياقة البدنية كوبر من تصرفات فهيم عمر عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة.

وكان سبب غضب قضاة الملاعب هو تعنت فهيم عمر ضد خالد الغندور نجل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أثناء إجراء اختبارات كوبر فى مركز شباب الجزيرة.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن فهيم عمر عندما شاهد أحد أعضاء اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة يتابع الاختبار أشهر إنذارا بدون داعي إلى نجل الغندور أثناء اللفة الخاصة لقضاة الملاعب الخاضعين للاختبار ما أدي إلى رسوبه.

ولفت المصدر إلى أن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام استشاط غضبا من تصرفات فهيم عمر أثناء اختبار الكوبر وأبدى استغرابه من ردة فعل عضو اللجنة الذى رفض أى تدخل وقال نصا: “أنا المشرف”.

وأوضح أن فهيم عمر تخطى الاختصاصات وليس من حقه إشهار أي إنذارات أثناء اختبار كوبر؛ لافتا إلى أنه تخطى دور سعد أبوزيد المسئول عن اللياقة البدنية لإقصاء نجل الغندور الكبير عن المشهد التحكيمي.

الغندور الكبير يهاجم

تحدث جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق عن علاقته برئيس لجنة الحالية وجيه أحمد، مؤكداً عدم وجود أى علاقة أو تواصل مع مسئولي لجنة الحكام الحالية سواء وجيه أحمد أو عزب حجاج، وأنهم لم يستعينوا به فى أي شئ سواء محاضرات للحكام أو مراقبة مباريات أو المشورة الفنية فى أى شأن من شئون التحكيم.



وعندما سأل الغندور بأن وجيه أحمد وعزب حجاج هما أقرب أصدقائه، كان رده سريعاً بأنهما كانا أقرب أصدقائه، وهو يكون حبيبهم فقط عندما يتولي رئاسة لجنة الحكام.

ووضع الغندور معايير اختيار رئيس لجنة الحكام ومواصفاته، مشددا على أنه يجب أن يكون سيد قراره وأن يكون صاحب شخصية قوية وأمين وكاريزما وصاحب خبرات وتاريخ كبيرين وأن يكون إسما كبيرا فى عالم التحكيم.

وتابع الغندور: رئيس لجنة الحكام يجب أن تكون لديه مقومات كثيرة جداً، ومن تتواجد فيهم هذه المقومات فى مصر من داخل منظومة التحكيم حاليا، عددهم قليل جداً.

لجنة الحكام ترد

شن فهيم عمر عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة هجوما لاذعا على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق.

وقال فهيم عمر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كابتن جمال الغندور اللى بتقوله عيب عليك ومش هنرد عليك ليس ضعفآ ولكن احتراما لتاريخك التحكيمى فقط وليس الإداري، أتمنى الرسالة توصلك.

جاء ذلك الهجوم من جانب فهيم عمر عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة اتجاه جمال الغندور بعد حديث الأخير في وسائل الإعلام الذى تضمن الحديث عن شئون التحكيم وتقنية ال var.