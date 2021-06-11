تنفيذي الخارجة بالوادي الجديد يصدر قرارات بشأن الخدمات والامتحانات والإشغالات

ترأس المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي، بقاعة الوحدة المحلية لمدينة الخارجة بحضور نواب رئيس المركز وعدد من التنفيذيين.

استعرض الطماوي، خلال الاجتماع عددًا من الملفات أهمها الموقف بالتأكيد على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة ومستوى الخدمات الجماهيرية.

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ووجه الطماوي، نواب المركز ورؤساء الأحياء باتخاذ كل السبل والإجراءات ليتمكن الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة دون أي معوقات، وتكليف رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني حول المدارس لرفع كل صور الإشغالات والباعة الجائلين والنظافة حول المدارس والطرق المؤدية إليها.

كما أكد الطماوي، في تصريح صحفي له، اليوم الجمعة، أنه جرى تكليف رؤساء الاحياء بمتابعة مستوى النظافة والإنارة والتهوية الجيدة ونظافة الحمامات سواء للطلبة أو للمراقبين بإضافة لتوفير المطهرات، والتأكيد على عمل البوابات الإلكترونية للتعقيم في مدخل كل لجنة.

كما أوصي الطماوي، خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بالتوعية بتسجيل تلقى لقاح كورونا بالمركز والقرى.

ووجه الطماوي، بالتنسيق مع فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات لتحقيق المستهدف من حملات التوعية وكيفية مواجهه تداعيات الفيروس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار العدوي.

ووجه الطماوي، نواب رئيس المركز، على المرور على كافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية، والتركيز على فرق التواصل المجتمعي في حملات التوعية للمواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وجرى مناقشة خطة العمل للوصول لكافة المواطنين، لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.