جاسوس إيراني في قلب إسرائيل.. لائحة اتهام ضد طاجيكي صوّر مواقع حساسة خلال الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة عن تقديم لائحة اتهام ضد بهروز سوبيرجون، وهو مواطن أجنبي من طاجيكستان، أُلقي القبض عليه الشهر الماضي للاشتباه بتنفيذه مهام أمنية لصالح عملاء استخبارات إيرانيين، يحمل سوبيرجون جواز سفر روسي.



وكشف التحقيق أنه كان على اتصال بعميل أجنبي إيراني، وأن معظم أنشطته الأمنية جرت خلال عملية "زئير الأسد"، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.



وشملت المهام التي نفذها توثيق مواقع الضربات الصاروخية الإيرانية خلال العملية ونقلها، ونقل موقع أبراج عزرائيلي (كنقطة مرجعية على الخريطة)، وتصوير ميناء حيفا، ومحاولة تصوير منشأة أمنية حساسة في شمال إسرائيل. إضافة إلى ذلك، ساعد في تجنيد آخرين لمهام لصالح عملاء إيرانيين.