الخارجية الأمريكية تصنف عصابة تشون كيلرز الإكوادورية كمنظمة إرهابية أجنبية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصنيف عصابة “تشون كيلرز” الإكوادورية كمنظمة إرهابية أجنبية.

كما فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات عليها بسبب اتهامها بتنفيذ هجمات ضد مدنيين ومسؤولين حكوميين.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العصابة أُدرجت أيضاً على قائمة “الإرهابيين العالميين حيث نفذت عدة هجمات استهدفت المدنيين وضباط إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك اغتيال شخصيات عامة رفيعة المستوى.

وكانت الإدارة قد صنفت عدة عصابات وكارتيلات مخدرات أمريكية لاتينية أخرى كمنظمات إرهابية، من بينها عصابة “ترين دو أراغوا” الفنزويلية وكارتيل سينالوا المكسيكي.

وأضاف روبيو: “ستواصل إدارة ترامب، بالتعاون مع إكوادور والرئيس دانيال نوبوا، حماية نصف الكرة الأرضية لدينا بإبعاد المخدرات غير المشروعة عن شوارعنا وقطع مصادر تمويل الإرهابيين العنيفين”.

كذلك زعم روبيو أن العصابات الإكوادورية تساعد كارتيلات المكسيك على نقل وتصدير المخدرات غير القانونية، وقال إن ذلك يمول أنشطة إرهابية وإجرامية.