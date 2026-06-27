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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان بداية مسار السلام بالمنطقة

أمريكا
أمريكا
أ ش أ

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية "تومي بيجوت"، أن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان هو بداية مسار نحو السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ووصف بيجوت، في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم "السبت"، الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بالتاريخي ، معتبرا أنه سينهي تهديد حزب الله لاسرائيل، كما أنه سيفتح الطريق للسلام على المدى البعيد.

واعتبر المتحدث الأمريكي أن هذا الاتفاق سيعيد السيادة للدولة اللبنانية والأمن لاسرائيل، مضيفا أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب المزيد من الجهود والعمل المكثف لتحقيق ذلك.

يذكر أن لبنان وإسرائيل وقعا أمس الجمعة على اتفاق إطاري، عقب مفاوضات استمرت عدة أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، في خطوة وصفت بأنها تمهد لمسار جديد بين الجانبين، مع التأكيد أن الاتفاق يمثل بداية لمرحلة تتطلب مزيدا من العمل لاستكمال الملفات العالقة.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية الشرق الأوسط واشنطن

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