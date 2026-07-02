مسئولة أوروبية: 6 مليارات يورو لتعزيز دفاعات أوكرانيا ضد الهجمات الروسية

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قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا وزيادة الضغط على موسكو هما السبيل الوحيد لوقف الهجمات الروسية على كييف.

وأضافت كالاس، في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "بدأ الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع صرف 6 مليارات يورو من أصل قرض دعم بقيمة 90 مليار يورو لتعزيز دفاعات كييف".

وأشارت إلى أنها ستقترح اليوم فرض عقوبات على المزيد من الجهات الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الروسي ردا على هذه الضربات.

وأضافت أنه كلما زادت هجمات موسكو، زادت العقوبات التي يجب فرضها.

ومضت قائلة إن موظفي الاتحاد الأوروبي في كييف على ما يرام "أتقدم بجزيل الشكر لزملائنا على الأرض، الذين يواصلون عملهم بشجاعة وتفان في ظل أصعب الظروف".

يشار إلى أن عدد القتلى جراء الهجوم الروسي الضخم الذي شنته روسيا ليلا على كييف الليلة الماضية قد ارتفع إلى 13 قتيلا.