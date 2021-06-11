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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

صدى البلد

في تصريح متوقع بالنسبه لي وغير مفاجئ علي الاطلاق  صرح فرجاني ساسي لاعب النادي الزمالك المصري لجمهور الزمالك  بطلب اجازة لمرض والدتة ويفاجأ جمهورة بسفره تركيا.

ونجد علي جانب آخر تصريح  لابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق للزمالك، بأن فرجاني ساسي متوسط ميدان الفريق طلب الحصول على إجازة للسفر إلى تونس لمرض والدته ثم فوجئنا أنه في تركيا، لكن في الوقت ذاته أكد إلتزام اللاعب مع الفريق.

وقال عبدالله في تصريحات للصحف "مهند عون وضع شرط الحصول على 650 ألف يورو متأخرات، لكن طارق حشيش (المستشار المالي للزمالك) أبلغني ان مستحقاته 350 ألف يورو فقط، لأنه يتحمل الضرائب المستحدثة".
وتم عرض على ساسي الحصول على الـ300 ألف يورو بشرط أن تكون مقدم للعقد الجديد، واشترطنا دفع المتأخرات إذا وافق على التجديد".
وانتقل للحديث عن تطور العروض المالية المقدمة للاعب: "عرضنا في البداية مليون و400 ألف يورو في السنة، ثم تم رفع الراتب المعروض إلى مليون و600 ألف يورو بالإضافة إلى حوافز تعتمد على تسجيل الأهداف وعدم الحصول على انذارات..بعد تقديم العرض مهند عون طلب الحصول على فرصة للتفكير ثم اختفى ولم يقم بالرد عليها  كما أوضح أمر أخر قائلًا: "المفاوضات مع ساسي منتهية منذ وقت طويل منذ أن رفض وكيله الرد على أيمن يونس، ومنذ أن أعلن أنه سيذهب إلى تونس في إجازة لأن والدته مريضة ثم وجدنا أنه توجه إلى تركيا، لكنه بدون شك كان يلعب برجولة حتى أخر مباراة".

وواصل :"مجلس إدارة الزمالك وافق على دفع راتب مليون و850 ألف يورو، وكنا نعمل على تدبير المبلغ من أجل دفع للاعب لكنه أيضًا لم تكن هناك موافقة".

واستطرد: "هذا العقد لا يمكن أن نقول أنه سيشكل أزمة، لأن بالفعل فرجاني ساسي كان يحصل على مليون و400 ألف يورو وهذا أكثر بكثير عن أي لاعب أخر في الفريق".

وأردف قائلًا: "فوارق الرواتب ليست أزمة، ولا يوجد فئات في أي نادي، انظر كم دفع الأهلي للتعاقد مع والتر بواليا، وكم دفع للتعاقد مع حسين الشحات، والفارق بين راتب عبدالله السعيد عندما جدد له الأهلي وراتب وليد سليمان".

الخلاصة أن جمهور الزمالك يشعر بخيبه أمل كبيرة، في اللاعب الذي كان يطمع أن يستمر مع النادي، ولكن في عالم كره القدم وفي لغة الاحتراف المشاعر ليست لها مكان فالاحتراف سيد المشاعر في العالم الكروي.. فلنري ماذا سوف يحدث في الأيام القادمة.

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