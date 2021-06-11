أخصائي تغذية يحدد مشروبًا يزيد الحرق.. ويُحذر من "خطأ شنيع"..فيديو

قال الدكتور محمد رحيم ، أخصائى التغذية العلاجية، إن عند تناول الحلوى يتم تذوقها كقطعة وليس كوجبة.

لافتا أن البدء بتناول الحلويات بقطعة ثم الاستمرار بها يعد خطأ شنيعا لتسببه فى زيادة الوزن.

وأضاف " رحيم " ، خلال استضافته ببرنامج سفرة دايمة والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، ان تناول قطعة واحدة من الحلويات مع مشروب مثل الشاى باللبن أو النسكافيه لا يسبب أى مشكلة ومن الضرورى تناول العصائر فى فصل الصيف لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل.



وأشار الى أن القهوة الخضراء المتوفرة فى الأسواق والمحتوية على نبات الجارسينيا والتى توجد بأطعمة كثيرة مثل الكرنب، يفضل تناولها بدلأ من الكافيين والمنبهات مثل الشاى والقهوة العادية.



وتابع أن ملعقة السكر الواحدة فى العصائر والمنبهات تحتوى على ٢٥ سعرا حراريا ويمكن الاستغناء عنه بحبوب القهوة الخضراء ويمكن مضغه أيضأ ووضعه على عصير البرتقال وأخذ ٦٠٠ مل منها فى زجاجة اضافة لزجاجة مياه وإفطار وجبة غذائية خفيفة فإن ذلك يساعد على خسارة الوزن على مدار اليوم ..



ونوه بأن قرصي القهوة الخضراء يعادلان ٨٠٠ مجم ويعملان على زيادة معدلات الحرق والتركيز وبالنسبة لمصابى الضغط والسكر يتم تخفيف كمية القهوة بالمياه بل وتعطى طاقة للأشخاص الرياضيين وتزيد الحرق خاصة أن نبات الجرسينيا يعمل على تحويل الدهون لطاقة خاصة ان الدهون طاقة كبيرة لم تحرق ولكن القهوة تعمل على حرقها.