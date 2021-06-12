عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اعتماد الموازنة العامة الأبرز| 6 اختصاصات للجمعية العمومية لـ "الشعبة البرلمانية "

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام  اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

 و تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

 

 ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :"  بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

 

اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية

 

وحددت اللائحة الداخلية للمجلس ، فى المادة 86 منها ، اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية ، والتى جاءت وفقا للآتى: 

 

txt

مجلس الأمة الكويتي: ندعو الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ موقف حيال انتهاكات إسرائيل

txt

مجلس النواب يناقش سياسة الحكومة بشأن بناء الانسان المصري الأسبوع المقبل

1- النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة فى شأن الاشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الأجنبية.

 

2- النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.

 

3- توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الأخرى أو إلى الاتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، أو اللجنة التنفيذية للشعبة.

 

4-تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوا فيها.

 

5- اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة.

 

6-النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة.

 

و تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الآتية:

 

1-دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الأجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء بإعلان من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

 

2-إعداد برنامج أعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة.

 

3-تقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى أعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.

 

4-تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها، وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية.

 

5-إعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرى والبرلمانات الأخرى والموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات.

 

6-إعداد تقرير سنوى عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.

 

7-النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة.

 

8-وضع القواعد اللازمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة. وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند 7 إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والأسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشأن التصرف المناسب حيالها.

 

 

 

مجلس النواب الدستور اللائحة الداخلية الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الاتحاد البرلماني الدولي الموازنة الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة

موضوعات متعلقة

شاهد| لأول مرة.. شردي يعرض تقريرا من مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

مجلس النواب يوافق على المادة 19 من مشروع قانون الصكوك السيادية

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورة البقرة لمدة 40 يوم .. أسرار لا يعرفها كثيرون

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-6-2021 .. والقنوات الناقلة

اعتماد الموازنة العامة الأبرز| 6 اختصاصات للجمعية العمومية لـ "الشعبة البرلمانية "

وزير النقل : التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ خطي سكة حديد من اسوان إلى السودان ومن مطروح لليبيا

مجلس التعاون الخليجي يعرب عن أسفه من قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

ينزع البركة والألفة بين الزوجين.. نهى عنه النبي ويقع فيه الآباء عند تزويج بناتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

ينزع البركة والألفة بين الزوجين.. نهى عنه النبي ويقع فيه الآباء عند تزويج بناتهم

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

لمدة 9 ساعات.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ ..غدا

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

بسبب كورونا.. عقارب وأفاعي تغزو الطائرات نتيجة لحظر السفر|صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ