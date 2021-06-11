رئيس هيئة الاستثمار السنغالية: القارة الأفريقية بحاجة للصناعات المصرية ومكتسباتها

قال عبد الله فال رئيس هيئة الاستثمار السنغالية، إنه يشعر بالسعادة لمشاركته فى جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى أفريقيا بمنتدى هيئة رؤساء الاستثمار الإفريقية.



أضاف فال، أن العالم أجمع يجتاز حاليا أزمة كورونا والتى أكدت أن جميع الدول مصيرها مشترك ويجب تعزيز التضامن فيما بينها لمواجهة هذه الأزمة التى لازالت البلاد تمر بها.

أوضح ، أن مصر لها مسئولية خاصة بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر وجنوب أفريقيا تنتجان أكثر من ٥٤% من الطاقة، وأن ٩٠ % من إنتاج القارة الأفريقية يعتمد على الأمطار لذلك يجب حشد مصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن مصر بحاجة للسوق الأفريقي و القارة الأفريقية بحاجة للصناعات المصرية ومكتسباتها.

و تابع: "أن خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة انخفض معدل النمو إلى ٦% بسبب أزمة كورونا و الآن القارة الأفريقية فى محاولات للتعافي و تحقيق نسبة ٥% خلال الأعوام القادمة".