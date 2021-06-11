برلماني: مصر حققت الرقم الصعب في المعادلة الدولية.. وإنجازات الـ7 سنوات مذهلة

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب ، إن ما تحقق في مصر طيلة 7 سنوات من قيادة وحكم الرئيس السيسي يصعب الالمام به، لأنها إنجازات مذهلة في كافة المجالات، سواء مجالات النقل والطرق أو البنية التحتية بشكل عام أو إصلاح وضع الاقتصاد المصري، او النهوض بحالة المواطن المصري سواء في التعليم أو الصحة أو الدخل والمرتبات أو مضاعفة المعاشات أو غيرها من الانجازات، التي تحققت على أرض الوطن طيلة 7 سنوات.

واضاف عباس خلال تصريحات له اليوم، إنه بالتوزاي مع اصلاحات داخلية غير مسبوقة اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، فإن الرئيس السيسي استطاع استعادة ريادة مصر اقليميا وأصبحت مصر الرقم الصعب في المعادلة الاقليمية والدولية، وهناك ملفات لا تحل إلا بوجود مصر ورؤية مصر، مثلما وجدنا في الملف الفلسطيني فلولا التحرك المصري ما كانت قد توقفت الحرب على قطاع غزة ، وهناك وجود ونفوذ مصري في الملفات الأفريقية والعديد من الملفات العربية.

وأرجع عضو مجلس النواب نجاح الرئيس السيسي، في تحقيق كل هذه الانجازات إلى وطنيته الشديدة وحرصه على مصلحة مصر وإصراره على تحقيق أهداف الوطن وتخطي الصعاب.

واشار نائب الجيزة إلى أن نموذج الدولة المصرية، المستقر أصبح نموذجا ملهما للكثير من الدول العربية والأجنبية خلال السنوات الماضية.