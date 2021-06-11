أستاذ بجامعة الأزهر: الحضارة الإسلامية لم تقم على يد العرب فقط

قال الدكتور عبد المقصود الباشا، أستاذ ورئيس قسم الحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الحضارة الإسلامية لم تقم على يد العرب فقط، ولكن قامت على يد جميع من خضع للحكم الإسلامي، موضحاً أن مجموعات كبيرة من مختلف الثقافات ومن جميع أجناس المختلفة شاركت في صنع تلك الحضارة.

وأضاف الباشا، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر قناة Ten، أن الإمام شمس الدين الذهبي كان حجة في علم التاريخ والحديث، وكان متفرداً ونموذجا، ويمكن أن يعد مصدراً وليس مرجعاً، فهو مصدر من المصادر العلمية في التاريخ الإسلامي.

وأكمل أستاذ قسم الحضارة الإسلامية، أن الإمام شمس الدين الذهبي أحد الشخصيات العملاقة في التاريخ الإسلامي، ويجب أن نقف ونتأمل عندها بسبب علمه الغزير، وهو مصدر هام في التاريخ الإسلامي والعربي، قائلا:" الإمام الذهبي لم يصل لتلك المكانة الراقية إلا بعد أن تتلمذ على يد كبار علماء عصره، فالأستاذ النجيب يخرج تمليذا نجيب".



وتابع أستاذ الحضارة الإسلامية، أن من روائع الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء وهو كتاب مقدم للإنسانية، ويستحق أن يقرائه كل إنسان، قائلا: "الذهبي تعمق في ذلك الكتاب، وفي كل مؤلف من مؤلفاته أضاف جديداً، وكل موسوعة من موسوعاته تجعل الشخص يشتاق إلى الموسوعة الأخري".

وأردف ، أن الإمام الذهبي ذكر آلاف الأشخاص، وتتبع شخصيات يندر أن تتابع بنفس الدقة التي اتبعها شمس الدين الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء بها كم من المعلومات الدقيقة، موضحا أن الإمام الذهبي يُندر أن يوجد مثله في التاريخ.

