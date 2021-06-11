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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمديد التأشيرات مجانا.. بشرى للراغبين في زيارة السعودية

السعودية تطلق خدمة
السعودية تطلق خدمة تمديد تأشيرات الزيارة مجانا

أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم أو مقابل مالي من الدول التي تم تعليق القدوم منها.

وأطلقت وزارة الخارجية السعودية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها في فبراير الماضي.

وأوضحت الوزارة السعودية أن ذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

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ويمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة.

كانت المديرية العامة للجوازات السعودية بدأت تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي.

وذكرت الجوازات السعودية في بيان أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية "كوفيد - 19" وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

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