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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موديرنا تعلن اتفاقا مع تبوك للأدوية لتوزيع لقاحاتها في السعودية

موديرنا: اتفاق مع
موديرنا: اتفاق مع تبوك للأدوية لتوزيع اللقاحات في السعودية

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية عن إبرام اتفاق مع شركة تبوك للصناعات الدوائية، على توزيع لقاحاتها في السعودية.

 

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا" إن الاتفاق مع شركة تبوك للأدوية السعودية يشمل توزيع اللقاح وجرعاته المستقبلية المضادة للمتغيرات.

 

كانت موديرنا أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تسعى للحصول على الموافقة الكاملة للقاحها المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

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وقالت في بيان إنها ستقدم بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أساس متجدد في الأسابيع المقبلة، لدعم طلب استخدام اللقاح لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وحال صدور الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء، فمن المحتمل أن توسع بشكل كبير عدد الجرعات المتاحة لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية قبل العام الدراسي المقبل.

وذكرت الشركة، الشهر الماضي، أن لقاح كورونا الخاص بها كان فعالاً بنسبة 100% في دراسة أجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، مما يجعله اللقاح الثاني الفعال في الفئات العمرية الأصغر.

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