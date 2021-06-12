أبو العينين: الرئيس السيسي يقود التنمية في كل ربوع البلاد.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الرئيس السيسي استطاع تفجير الطاقات الكامنة في إفريقيا.

وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية،: "الرئيس السيسي صال وجال بمؤتمرات مع اليابان وإنجلترا وروسيا عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الافريقي".



وأشار: "نحتاج إلى رسم رؤى مستقبلية للقارة الإفريقية مثلما استطاعت مصر رسم رؤى مستقبلية داخلية"، متابعا: "في غضون أيام قليلة سنحتفل بإعلان الجمهورية الثانية، وهي تجربة جديدة ومنظومة جديدة في الفكر، فكر تم بناؤه من خيال وإرادة لقائد يبني في حضارة جديدة لمصر يفجر الطاقات ويقود التنمية في كل ربوع البلاد".

