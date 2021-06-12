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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناولى ثمرة من الطماطم يوميا وشاهدى ماذا سيحدث

صدى البلد

فوائد صحية غير متوقعه لتناول  الطماطم الناضجة يوميًا لصحتك فهى غنية بفيتامينات مثل  أ ، ك ، ب 1 ، ب 3 ، ب 5 ، ب 6 ، ب 7 وفيتامين ج. 

تحتوي الطماطم على أحماض مثل الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكروم والكولين والزنك والفوسفور إليك أبرز فوائد تناول الطماطم وفقا لموقع فارم

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مصدر غني بالفيتامينات والمعادن:

الطماطم غنية بفيتامين سي  وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي قد تحميك من الجذور الحرة  وتحتوي أيضًا على فيتامين أ والحديد والبوتاسيوم. 

توفر العناية بالبشرة :


يمكن أن تساعد الطماطم عند وضعها على الجلد في شكل عصير في علاج حروق الشمس. ويمكن أن يحافظ الاستهلاك اليومي أيضًا على بشرتك صحية ومتوهجة. تُعزى هذه الوظيفة إلى وجود عدد لا يحصى من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطماطم.

قد تساعد في إدارة مرض السكري :


تشير دراسة نُشرت في مجلة مرموقة إلى أن الاستهلاك اليومي للطماطم يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي لمرض السكري من النوع 2. ومن المعروف أيضًا أنها تقلل الالتهاب وتلف الأنسجة وما إلى ذلك ، وكلها مضاعفات لمرض السكري من النوع 2. 

إصلاح الأضرار التي يسببها التدخين:

 

 تقلل الطماطم من الأضرار التي يسببها التدخين لجسمك. تحتوي الطماطم على حمض الكوماريك وحمض الكلوروجينيك ، والتي يمكن أن تحمي جسم الإنسان من المواد المسرطنة التي يسببها دخان السجائر.

يدعم صحة القلب:


 الطماطم مصدر غني للبوتاسيوم ، والذي يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم ، وبالتالي يوفر حماية كاملة لقلبك.

 

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