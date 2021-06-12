فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل
تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين داخل أحد القطارات المتجهة إلى الصعيد _وهو قطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان_ بينما يجبر طفلا على ارتكاب فعل فاضح .
وخلال ساعات قليلة انتشر الفيديو على السوشيال ميديا مما تسبب في حالة عارمة من الغضب من المواطنين ، الذين طالبوا الجهات الأمنية ووزارة الداخلية وهيئة السكة الحديد بسرعة التدخل لضبط الفاعل ليكون عبرة لغيره .
وذكر رواد السوشيال أن هذا الشخص ترجل من القطار في أسيوط .