جامعة القاهرة تواصل الأسبوع الثاني من الامتحانات النهائية.. عميد آداب يكشف موعد جدول دورات مبادرة محو الأمية

كلية الآداب تحدد طريقة تقديم الاعتذار عن الامتحان

وآثار القاهرة تواصل الأسبوع الثانى من الامتحانات النهائية

وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتسمح بتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية وطبقًا للوائح المعدلة.

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن أجواء أول يوم فى الاسبوع الثانى من الامتحانات النهائية للعام الدراسى 2020-2021 .



وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون مشاكل تواجه الطلاب ، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم والدخول إلى مبنى الامتحان والقاعات من خلال بوابة التعقيم وجود المطهرات وأدوات التعقيم ووجود طاقم طبي مستديم وقياس حرارة الطلاب والتشديد على ارتداء الكمامة لجميع الحضور من طلاب ومراقبين وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج من اللجان أو أمام مبني الامتحانات وقد تم ذلك بمتابعة دقيقة

وأضاف " رجب " ، أن الامتحانات النهائية تعقد بنظام الامتحانات النهائية بنظام البابل شيت، مؤكدا أنه تم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان الجداول الدورات للطلاب المتطوعين مبادرة محو الأمية .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، سيتم إعلان جدول الدورات لمن تطوع بمبادرة محو الأمية ، عقب انتهاء الفصل الدراسى الثانى وذلك من خلال الموقع الرسمى للكلية .

وأضاف " شاهين " إذا تواصل مع الطلاب أحد فيجب الرجوع إلى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .



كما أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، طرق تقديم الطلاب طلبات الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2020/2021.



ونوهت كلية الآداب، إنه على الطلاب الراغبين في الاعتذار عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأسباب مرضية، ضرورة ملء هذه البيانات على الرابط هنا:



وأكد عميد كلية الاداب، على ضرورة إرفاقها بالمستندات المطلوبة الموثقة من الإدارة الطبية بجامعة القاهرة للنظر فيها ثم الرد عليها وسيتم تطبيق اللائحة على الطلاب المقبولة أعذارهم علماً بأنه لا توجد امتحانات تعويضية للمعتذرين.



وكان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.



يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.



وكان تفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات، واطمأن الوزير على حسن سير أعمال الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، مشددًا على أهمية منع تكدس الطلاب داخل مدرجات وقاعات الامتحانات والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتسمح بتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية وطبقًا للوائح المعدلة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية و قاعات التصحيح والكنترول، وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية، وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، ويترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

