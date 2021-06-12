رئة نتنفس بها.. غنيم يوضح دور مبادرة حياة كريمة في تطوير بني سويف

قال محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة رئة تتنفس بها المحافظة، خاصة داخل مركزي النصر وبابا نتيجة رفع وتحسين حياة المواطنين داخل تلك المراكز.



وأضاف “محمد هاني غنيم” خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”، أن قرية سنور التابعة لمحافظة بني سويف كانت متضررة بشكل قوي نتيجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، موضحا أنه تم تطوير القرية بتكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه.



وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة تعمل على استغلال مياه الامطار من خلال إنشاء 9 بحيرات تجميع للمياه بتكلفة تتعدى الـ 250 مليون جنية، بالإضافة إلى إنشاء مدفن صحي بالمحافظة يتحمل أكثر من 100 ألف طن.



وأوضح أن مبادرة حياة كريمة عملت بقوة في كل القطاعات بداية من البنية التحتية والمدارس محطات للصرف الصحي وأيضا سكن كريم، من أجل تحسين حياة المواطنين.



وأكد أن خلال الفترة القادمة سيكون هناك العديد من المنح والدعم لأهالي القرى من أجل تمكينهم، موضحا ان وزارة التنمية المحلية تتابع المحافظة بشكل كبير، مشددا على ان مجلس الوزراء يولي المحافظة اهتماما كبيرا.





