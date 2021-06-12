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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

صدى البلد

توج الفريق الأول لكرة الطائرة “سيدات” بالنادي الأهلي، ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الصيد في المباراة التي جمعتهما على صالة الشرقية للدخان.

ونجح بطلات الأهلي في الفوز بالمباراة للجمع بين بطولتي الكأس والدوري هذا الموسم .

الأهلي حسم المباراة لصالحه بعد منافسة شرسة مع الصيد وفاز بنتجية 3-2. بعد لعب شوط إضافي عقب التعادل 2-2
وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني، بعد الحصول على كأس مصر عقب الفوز على نادي الصيد 3/2.
وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالجهود الكبيرة التي بذلتها لاعبات الأهلي اللاتي أحرزن الكأس بعد الفوز ببطولة الدوري، وقدمن عروضا رائعة وحققن نتائج متميزة على مدار الموسم.

وأكد رئيس الأهلي أن هذا الفوز يحمل لاعبات الأهلي وجهازهن الفني مسئولية كبيرة لتحقيق المزيد من الانتصارات، وبما يتماشى مع طموحات جماهير الأهلي وأعضائه.
لم يكن لقب "فتيات الذهب" الذي يخص الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، مجرد إسم، بعد أن وصلن للقمة في جميع البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر في كافة البطولات
وسطرت فتيات طائرة الأهلي تاريخا جديدا بأسمه في لبعة الطائرة، بعد استحواذهم على جميع البطولات المحلية والقارية
فريق سيدات «طائرة» الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للأندية، بعدما نجح في تحقيق لقب البطولة العام الماضي، مُحققًا اللقب العاشر في تاريخ مشاركاته كأكثر الأندية تحقيقًا للقب وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه بجانب تحقيقه لبطولة الدورى العام ٢٦ مرة وبطولة كأس مصر ٣٢ مرة .

«سيدات الذهب» لقب استحقته سيدات الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي عن جدارة، بعدما واصل الفريق تربعه على عرش الكرة الطائرة محليًّا وقاريًّا بلا منازع.

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