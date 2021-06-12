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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خارج الوسط الفني.. زفاف محمد رزق ونورين ماهر .. من تكون العروس؟

زفاف محمد علي رزق
زفاف محمد علي رزق و نورين ماهر

بعد أن امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بـ صور زفاف محمد فراج و بسنت شوقي في حفل مميز كان حديث الساعة، احتفل اليوم الفنان محمد علي رزق بزفافه على نورين ماهر خبيرة الأزياء والديكور . 

العديد من النجوم حضروا زفاف محمد علي رزق و نورين ماهر،  في حفل بسيط حضره أفراد العائلة وعدد من أصدقاء العروسين. 

 

قصة حب محمد رزق ونورين ماهر

 

قصة حب جمعت الفنان محمد علي رزق، ونورين ماهر ، وقعت بمحض الصدفة، حين أجرى محمد رزق جلسة تصوير، كانت نورين ماهر هي منسقة الملابس لتلك الجلسة، وبعدها بأشهر تمت خطبتهما، وأعلن محمد علي رزق في فبراير الماضي خطبته على نورين ماهر  . 

أما عن نورين ماهر، فهي خبيرة ديكور وموضة وخريجة قسم المسرح بكلية آداب جامعة حلوان . 

زواج محمد علي رزق السابق

 

يذكر أن محمد علي رزق تزوج سابقاً مرة واحدة عام 2018 من سارة فهيم وانفصلا بعد عام ونصف زواج، وتم إعلان الطلاق في يوم عيد الحب عام 2020 حيث نشر رزق عبر حسابه بموقع الفيس بوك خبر انفصاله عن زوجته سارة فهيم قائلا: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شىء.. شكرًا ليكى كنتى خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضنى خير.

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