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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مميش عن ممر أشدود المائي: قناة السويس الأولى في العالم

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش ، مستشارمشروعات محور قناة السويس

قال الفريق مهاب ممي ، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إن أزمة السفينة الجانحة أثبتت أن قناة السويس شريان الحياة لمصر والعالم كله.

ونفى مميش خلال لقاء ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي"، تعميق قناة السويس، حيث تم تعميقها من 16 متر إلى 24 متر ، وهذا هو أقصى عُمق للأجيال الحالية، والأجيال القادمة في بناء السفن .

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إلى أنه سيتم توسيع القناة من الجانب الغربي، من أجل زيادة عدد السفن المارة، ويكون الإبحار آمن للغاية، موضحا أن قناة هي الأسرع على مستوى العالم، بالإضافة إلى اختصار زمن الإبحار من 22 ساعة إلى 11 ساعة ، مما يؤدي إلى جذب العديد من السفن للعبور من القناة .

وأردف: "أنا شايف المستقبل لقناة السويس، والماضي والحاضر لقناة السويس " .

وعلق حول قناة أشدود الإسرائيلية، وتهديدها لـ قناة السويس، قائلاً: "مفيش حاجة تقدر تهدد قناة السويس، لأنها الأولى في العالم، بالعاملين فيها وبرئيسها " .

 

مهاب مميش قناة أشدود الإسرائيلية قناة السويس رئيس الجمهورية ازمة السفينة الجانحة اخبار التوك ئو

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