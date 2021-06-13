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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سلامة. . مراعاة الدقة في تصحيح الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية

سلامة يتابع تصحيح
سلامة يتابع تصحيح الشهادة الاعدادية بمطروح

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح سير العمل بلجنة النظام والمراقبة بمدرسة مطروح الإعدادية بنات وسط المدينة وذلك بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية ومسئولي كنترول (قطاع وسط ) للشهادة الإعدادية.
 

وكيل تعليم مطروح يتابع أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية

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وشدد وكيل الوزارة على جميع المشاركين في لجنة النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالجدية في العمل والسرعة والدقة في الأداء والالتزام بالشفافية والمصداقية والأمانة المهنية أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب لضمان الحصول على حقهم.

من ناحية أخرى التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح بمقر وكالة الوزارة في مدينة مرسي مطروح.

وتناول اللقاء مناقشة بعض العقبات التي تواجه العملية التعليمية بأرجاء المحافظة وسبل تخطيها والإجراءات التنفيذية الخاصة بتعيين المعلمين المتعاقدين بالإضافة إلى استعراض الحلول الخاصة بمشاكل بعض معلمي مطروح وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد سلامة خلال اللقاء حرص تعليم مطروح على توفير الدعم الكامل للمعلمين في كافة أنحاء المحافظة.

محافظة مطروح اخبار المحافظات الشهادة الإعدادية اعمال التصحيح اجراءات احترازية

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