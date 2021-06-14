أحمد مجاهد: مشاركة صلاح في الأوليمبياد "غامضة"

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مازال غامضا من المشاركة في أوليمبياد طوكيو.

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر فضائية أون تايم سبورتس 2، أن ليفربول رحب في البداية بمشاركة صلاح مع المنتخب الأوليمبي، ولكنه استدرك: "مع مرور الوقت بدأت طريقة ردود ليفربول تختلف".

وأضاف: "تواجد محمد صلاح في الأولمبياد مكسب كبير للبطولة وليس لمنتخب مصر أو البعثة ككل فقط، ما زالنا نأمل في تواجده معنا في البطولة، لكن الموقف غامض".

حسم نادي ليفربول الإنجليزي قراره بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع “ليفربول إيكو”، أن إدارة ليفربول، حريصة بشدة على تجديد عقد محمد صلاح، رغم عدم بدء المفاوضات حتى الآن، مع النجم المصري.

وأوضح الموقع، أن ليفربول سيفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح خلال الموسم المقبل؛ لتجديد عقده مع النادي.

وأشار الموقع، إلى أن محمد صلاح يرغب أيضا، في الاستمرار مع نادي ليفربول.

كانت تقارير صحفية، أشارت مؤخرا، إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحسبا لرحيل كيليان مبابي لاعب الفريق، إلى ريال مدريد.