نشرة المرأة والصحة| موقف طريف من نقار خشب يقرع جرس منزل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ الفاسد؟.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

موقف طريف من نقار خشب يقرع جرس منزل دون توقف.. شاهد

رصدت كاميرا منزل بكارولينا الشمالية لحظة طريفة وغريبة. وفيها يقوم نقار خشب بقرع جرس منزل أحد الأشخاص بسرعة ودون توقف لفترة طويلة.

هؤلاء ممنوعون من الرنجة في شم النسيم

تعد الرنجة من الأكلات الرئيسية فى احتفالات شم النسيم فى مصر ولها العديد من الفوائد الصحية بسبب احتوائها على البروتين والدهون الصحية فضلا عن مذاقها الشهي.

ضعي الشوفان على وجهك لهذا السبب| مفاجأة سارة

يجري استخدام الشوفان في العناية بالبشرة لعدة قرون، الشوفان معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والترطيب، مما يجعله مكونًا مثاليًا في العديد من منتجات التجميل.

الرنجة تحمي من أمراض المخ والأعصاب وتعالج المشاكل النفسية .. تفاصيل

يحرص عدد كبير من المصريين على تناول الرنجة فى شم النسيم بسبب مذاقها الشهي ولكن البعض يتخوف من تناولها بسبب الحديث المتكرر من الأطباء عن مخاطرها ولكن فى الحقيقية لا تصبح ضارة إلا فى حالة الإسراف منها أو شرائها من مكان غيرموثوق.

صياد يواجه تمساح طليق في الشارع.. ماذا حدث؟

قال مايك دراغيتش صائد تماسيح إنه تلقى اتصالا من مكتب عمدة مدينة جاكسونفيل بخصوص تمساح شارد، وطليق في الشارع.

ارتجاع المرئ.. أسبابه وتشخيصه وطرق بسيطة لعلاجه

يعاني البعض من ارتجاع المرئ ولكنهم لا يعرفون السبب من حدوثه، وهل هو أمر عرضى أم مرض طويل المدى، وكيف يمكن علاجه.

حير العلماء 50 عاما.. كشف سر ثقب القطب الجنوبي

تمكن فريق من العلماء كشف السر وراء تكوين ثقب غير عادي في الجليد البحري في القطب الجنوبي بعد استمرار حالة من الغموض حوله استمرت أكثر من 50 عاما.

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحياىها حفل بدولة البحرين، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ الفاسد؟

مع قدوم شم النسيم يلجأ المصريون إلى تناول الفسيخ و الرنجة و تلوبين البيض من علامات وعادات شم النسيم ولكن هناك بعض الأضرار لتناول الفسيخ إذا كان فاسداً.

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور لها وهي تمارس التمارين الرياضية في الجيم، وقد ظهرت بإطلالة رياضية تبرز من رشاقتها.

بمكونات من مطبخك.. طرق تلوين بيض شم النسيم بألوان طبيعية

بعد أيام قليلة يبدأ الأحتفال بأعياد شم النسيم، ويحتاج الاطفال للقيام بأنشطة جديدة كتلوين بيض شم النسيم والبالونات الجميلة، وغيرها من الرفاهيات التي تجعله عيد مميز.

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين اليوجا

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.