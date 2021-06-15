الصحف الإماراتية.. انخفاض في إصابات كورونا بمصر.. السعودية تعلن شروط الحج.. توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن إفريقيا

الصحف الإماراتية:

* الأحزاب التقليدية تتصدر النتائج في الجزائر

* الجيش اليمني يشن هجوم على ميليشا الحوثي

* لائحة اتهامات ضد منفذ حادث الدهس في كندا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، بتوجيه مساعدات إنسانية عاجلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لتمكينها من التغلب على الآثار المدمرة التي خلفها النشاط البركاني في مدينة غوما.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الإثنين تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة، انخفاضا من 691 إصابة و41 وفاة في اليوم السابق.

وفي الجزائر، تتصدر الأحزاب التقليدية النتائج الأولية غير الرسمية في الانتخابات البرلمانية في الجزائر عبر مختلف الولايات (المحافظات) في انتظار إفراج الهيئة المستقلة للانتخابات عن الحصيلة الرسمية المؤقتة.

ووفق التقديرات الأولية؛ فإن حزب جبهة التحرير الوطني- الذي كان يمثل الأغلبية- اقترب من سقف 100 مقعد، وكانت أفضل نتائجه في ولايات الجلفة والجزائر العاصمة وبجاية، في حين خسر عدة معاقل بفقدانه 50 مقعداً مقارنة بانتخابات 2017.

ومن ليبيا، تجددت الاشتباكات في مدينة العجيلات الليبية (80 كلم غرب طرابلس) باستعمال الأسلحة الثقيلة وقذائف الأربيجي، بعد اندلاع شرارتها الأولى الخميس الماضي بين ميليشيا قادمة من مدينة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس) وأخرى محلية، وقالت مصادر إن المدينة شهدت إغلاقاً تاماً، فيما قام مسلحو الزاوية بالسيطرة على المنشآت العامة ومنها مقارّ الأمن العام والبحث الجنائي، وبنهب وحرق منشآت خاصة، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 10 من الطرفين، إضافة إلى عدد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفيات المدن المجاورة.

وباتت المواجهات تهدد مسار الحل السياسي في ليبيا، حيث لوّح المجلس الرئاسي الليبي، فجر أمس بملاحقة ومحاسبة المتورطين في القتال في صورة عدم وقف الاشتباكات وعمليات الحشد العسكري.

وإلى السعودية، حددت المملكة العربية السعودية شرطاً جديداً لإقامة مناسك الحج، بعد إعلانها اشتراطات الحج لهذا العام.

وقال عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، إن العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص.

ومن الأردن، يترقب الأردنيون النتائج التي ستخرج بها اللجنة الملكية للإصلاح، التي شُكلت برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، وأمامها مئة يوم للخروج بمراجعات وتوصيات لتحديث المنظومة السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب، اللذين طالهما الانتقاد من جانب مختصين ومراقبين لفترات طويلة.

وفي اليمن، هاجمت قوات الجيش مواقع ميليشيا الحوثي في مديريتي صرواح ومدغل غرب محافظة مأرب فيما تصدت لمحاولة الميليشيا التسلل في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

ومن تونس، أعلنت السلطات التونسية عن قرار بإعادة رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي إلى السجن بعد ليلة قضاها بأحد مستشفيات العاصمة على إثر توعك صحي.

ودوليا، أرجأ بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، خططه لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار مرض كوفيد-19 لمدة شهر، اليوم، معللاً ذلك بانتشار السلالة دلتا من المرض.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، نقل مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عن رئيس الوساطة الجنوبية قوله، اليوم الثلاثاء، سيكون الاجتماع الحاسم لمفاوضات جوبا بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال، فيما شدد وزير الري السوداني ياسر عباس على أن عرض قضية سد النهضة على الجامعة العربية لا يعني اصطفافاً عربياً ضد إفريقيا.

وإلى فلسطين، اقتحمت مجموعة من المستوطنين في ساعات الصباح، أمس الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي واصلت فرض التقييدات على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، ومنعهم من التنقل بحرية في ساحات الحرم.

فيما عززت الشرطة انتشارها بقوات مضاعفة بالقدس القديمة ومنطقة «باب العامود» وداخل الأسوار، استعداداً لـ«مسيرة الأعلام» التي ستنظمها الجماعات الاستيطانية اليوم الثلاثاء، في القدس المحتلة، وعقدت الجهات المعنية في إسرائيل اجتماعاً أمنياً لهذا الغرض، وسط دعوات للقوى الوطنية الفلسطينية داخل الخط الأخضر إلى شد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين.

ودوليا، قال مستشار بارز بمنظمة الصحة العالمية، إن إفريقيا ستحظى بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بتوزيع 870 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19» التي تبرعت بها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

فيما أعرب قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمس الإثنين، عن قلقهم حيال طموحات الصين المعلنة وتطوير ترسانتها النووية، ما يشكل «تحديات لأسس النظام الدولي»، وشددوا على أنه لا عودة إلى الوضع الطبيعي ما دامت روسيا تنتهك القانون الدولي، وأعربوا عن ضمان استمرار تشغيل مطار كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت النيابة الكندية أمس الإثنين خلال جلسة مقتضبة أمام محكمة لندن في أونتاريو، أن تهمة الإرهاب وجهت إلى المشتبه بتنفيذه عملية دهس، أسفرت عن مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في السادس من يونيو في كندا.