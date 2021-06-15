خطيبة مروان يونس تستضيف الراقصة جوهرة في منزلها

نشرت هند حسن خطيبه الإعلامي مروان يونس صورة جديدة لها و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت هند حسن في الصورة مع الراقصة جوهرة و علقت قائلة :" انظروا من كانت في منزلي اليوم "

كان الإعلامي مروان يونس قد أشار في تصريح لـ "صدى البلد" إلى أنه يستعد لبطولة فيلم بعنوان "عروستي" بالمشاركة مع أحمد حاتم وجميلة عوض.

وأضاف مروان يونس أنه اكتشف في أزمة كورونا أنه يحب الجلوس في البيت أكثر من الخروج، مؤكدا: "علاقتي بالكنبة بقت أقوى"، و"بقيت عامل زي البطة البلدي".

يذكر أيضا أن آخر أعمال مروان يونس أغنية "بكرهكوا كلكوا"، من تأليف وتلحين وتوزيع وغناء مروان يونس، وتتناول بطريقة ساخرة أزمة انتشار الجدل والانفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

"بكرهكوا كلكوا" من إخراج كريم حشكوبلي، وإنتاج فني ندى واصف، وإنتاج موسيقي محمد الفرا، وشارك فيها داليا المنشاوي وسابزو وعمرو يونس عازف الجيتار، ولاعب الناي زياد أبو موسى، وعازف الطبلة أحمد علي، وإنتاج شركة مافريك.