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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرى لطلاب الثانوية العامة.. التحسين في طريقه لمجلس النواب من جديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يوجد تحسين لطلاب الثانوية العامة هذا العام ولا تراجع في ذلك.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتساب : كما أكدنا كثيرا فإن تطبيق التحسين ، يحتاج إلى تغيير القانون .

وزف وزير التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة الدارسين بالأعوام القادمة ، حيث قال :  موضوع التحسين في طريقه للعرض مرة أخرى على مجلس النواب الموقر لتطبيقه في الأعوام القادمة.

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وزير التعليم يرفض إعلان عدد أسئلة الثانوية العامة ودرجاتها.. الأهالي: أين روح الأبوة .. شوقي : لا تراجع والنظام الجديد كده

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وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة : الدروس الخصوصية لن تساعدكم في حل الأسئلة الجديدة

وأضاف وزير التربية والتعليم : إن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة تعلنها الوزارة فقط ، ولا داعي للانسياق وراء أي كلام غير رسمي يتم تداوله في هذا الشأن .

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة مهمة للطلاب الذين يستعدون حاليا لخوض امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التعليم في تصريحات له على جروب محبي د.طارق شوقي  : نصيحتي ان يركز طلاب الثانوية العامة على فهم الدروس المختلفة والاستعانة بالمصادر التي حددناها ، وعدم اللجوء لـ الدروس الخصوصية التي لن تساعدهم على حل الاسئلة الجديدة ".

كما شدد الوزير على ضرورة الاهتمام بنوعية الاسئلة في الامتحان التجريبي القادم، وعدم الانشغال بأى أمور فرعية مثل التابلت والبابل شيت وما شابه.

وزير التربية والتعليم تحسين الثانوية العامة تطبيق التحسين تغيير القانون مجلس النواب

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