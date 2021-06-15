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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهاجما تجاهل الوزير للنواب.. نائب: بقالي 3 دورات معرفش مكان وزارة البترول

وزير البترول طارق
وزير البترول طارق الملا

هاجم النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزير البترول الدكتور طارق الملا، بسبب عدم اهتمامه بلقاء النواب لتلبية طلبات المواطنين، قائلًا "للأسف أنا كنائب في ثلاث دورات برلمانية، ومعرفش مكان وزارة البترول فين، وفى نفس الوقت نجد باقي الوزراء بيقابلوا النواب بكل تقدير واحترام".


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزير البترول.


وقال “الحصري”، فى كلمته، للأسف وزارة البترول لا تعير أى اهتمام بطلبات النواب، مطالبا بتشكيل  لجنة تقصى حقائق لفحص ملف الفساد في تعيينات البترول.

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وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، هناك نموذج لخراب البيوت تقوم به وزارة البترول، وهو قرار من الهيئة العامة للبترول،  بإيقاف سيارات المقطورة، رغم صدور قرار وترخيص لها من المرور، متعجبًا "إزاي تبقى مرخصة وسارية ويصدر قرار بإيقافها، وكمان مفيش بديل لها، وعددها يبلغ 6 الاف سيارة، يعنى 6 الاف أسرة، سيتم تشريدهم، بقرار غير مدروس".


وتساءل "لماذا نصدر أزمات للرئيس السيسي؟ لازم ندرس القرار أولا، ونشوف البديل الأول، أما تصدير الازمات فهو أمر غير مسموح به".


وواصل "الحصري"، هجومه على الوزير، أيضا تم توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى بدائرتى السنبلاوين وتمى الأمديد،  بعد محاولات عديدة، إلا أنه توجد كثافة سكانية كبيرة بباقى قرى الدائرة، وطالبنا بتوصيل الغاز لها 500 مرة ولا مجيب للأسف.
 

واختتم هجومه، بالتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص ملف التعيينات بالبترول.

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