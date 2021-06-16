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الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل

كتاب ميجان ماركل
كتاب ميجان ماركل

من بلاتوهات التصوير وكاميرات السينما إلى القصر الملكي ثم العودة إلى حياة النجوم بالأفلام والمسلسلات الإذاعية ذاك هو الطريق الذي رسمته "ميجان ماركل" زوجة الأمير هاري خلال حياتها، لتقتحم مؤخرًا عالم التأليف وكتابة القصص الخاصة بالأطفال، ليخرج أول كتاب لها إلى النور خلال هذا الأسبوع الذي أعقب ميلاد طفلتها "ليليبيت ديانا".

 

صدر كتاب ميجان ماركل والذي يحمل اسم "The Bench" للأطفال على رأس قوائم الكتب في المملكة المتحدة، وخلال أسبوعه الأول لم يلقى الكتاب النجاح الذي طمحت "ماركل" أن يحققه بمجرد تواجده على الأرفف في المكتبات.

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ويتكون الكتاب الذي قامت دوقة ساسكس بـ تأليفه من 40 صفحة وتبلغ تكلفته 18.42 دولار أمريكي،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

فيما يتضمن محتوى الكتاب على رسوم إيضاحية بصور لعائلة من بينها واحدة من ميجان تحتضن طفلًا حديث الولادة في إيماءة محتملة لابنتهما المولودة حديثًا ليلي.

 

لكن الكتاب بيع 3212 نسخة فقط في أسبوعه الأول وفشل في الوصول إلى قائمة أفضل 50 كتابًا مبيعًا، ولكن يمكن لـ ميجان أيضًا بيع حقوق الترجمة للناشرين الآخرين مما يعني أن كتاب  'The Bench' يمكن أن يحقق نجاحًا عالميًا كبيرًا إذا تمت طباعتها بلغات أخرى.

 

تم رسم الكتاب من قبل الفنان الحائز على جائزة كريستيان روبنسون ، وقامت دوقة ساسكس بنفسها برواية الكتاب في نسخته المسموعة.

 

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المملكة المتحدة ميجان ماركل ميرور البريطانية ليليبيت ديانا الأفلام والمسلسلات القصر الملكي بنس

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