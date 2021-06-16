مدير الجمعية المصرية لمكافحة التدخين يوضح أضرار السجائر الإلكترونية

قال الدكتور عصام المغازى مدير الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والسل وأمراض الصدر، إن عدد المدخنين فى العالم يصل إلى مليار شخص، وحجم تجارة السجائر يبلغ مليارات الدولارات.

وأضاف الدكتور عصام المغازى، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية "ten "، أن شركات السجائر دائما ما تخدع الأشخاص بأشياء براقة لكى تجذبهم للشراء وتعمل على التنوع فى الدعايا لمبيعاتها من خلال إنتاج السجائر منخفضة القطران أو سجائر للنساء، ومن آخر الخدع التى قدمتها شركات السجائر هى السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن.

وأوضح مدير الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والسل وأمراض الصدر، أن شركات السجائر تضع تركيزها مع فئة الشباب والمرأة، ويأتي ذلك من خلال استغلال السوشيال ميديا والعديد من المشاهير مثل الفنانين لكى يخدعوا الأشخاص بأنها ليست سجائر حقيقة وإنما هي بديل للتدخين.

وأكد أن السجائر الإلكترونية تحتوى على مواد خطرة مثل سائل به نيكوتين، والذى يؤثر كثيرا على الرئة، منوها إلى وجود حملات للتوعية خلال الفترة القادمة ستقدم بلغة الشباب لتوصيل الرسالة لهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى مثل “تويتر” و"فيسبوك" و"إنستجرام".