جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة

تمكنت رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة تفتيش الركاب، من إحباط محاولة تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم الخطوط TK 0698 التركية القادمة من اسطنبول اشتبه عمرو نادى مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة برازيلية الجنسية قادمة من برشلونة ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ نظرا لإرتباكها .

وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة هانى نادى مأمور الفحص تحت إشراف أحمد حمدى مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب .

وبالعرض على أحمد النجار مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد احمد الخولى وعبد المحيد مصطفى رئيس قسم تفتيش الركاب بحضور أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركى لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكبة فتبين وجود 6.2 كجم من بذور الماريجوانا مخبأة فى أكياس بين طيات الملابس .

وقام بتحريز المضبوطات لجنة من محمد حنفى وأحمد محمد عادل مدير إدارة الامن وربيع أحمد .

قرر محمد يوسف مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

صورة من الضبطية