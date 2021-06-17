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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام نهائي.. وكيل مروان محسن يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي نهاية الموسم

مروان محسن
مروان محسن

قال تامر النحاس وكيل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مصير اللاعب داخل أروقة القلعة الحمراء وحقيقة رحيله نهاية الموسم الجاري لم يتحدد بعد.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تن" عبر برنامج "البريمو": "أقدر جدًا ما يفعله مروان محسن مع الأهلي، وهناك فائدة كبيرة جدًا للفريق من تواجده".

وأضاف: "توجد فوارق بين النقد والألفاظ المرهقة جدًا للزوجة والأب والأم، يجب أن نكون حريصين جدًا على مشاعر الناس".

وعن رحيل مروان محسن بنهاية الموسم، كشف: "لا أتحدث عن مروان، لكن أي لاعب يشارك بنسبة تتخطى 60 أو 70% لن يرحل عن ناديه، سواء موفق أو غير موفق ، إذا قلت نسبة مشاركته عن ذلك، يجب أن يفكر في الرحيل أو أن يستغنى ناديه عنه".

وعن إبلاغ الأهلي برحيله نهاية الموسم، أتم وكيله تصريحاته: "الدوري الممتاز سينتهي في شهر سبتمبر المقبل، لا يوجد عاقل يقول إن أحد المهاجمين الأساسيين وارد أن يلعب نهائي إفريقيا، وينتظره الدوري والكأس ويُبلَغ بالرحيل، هذا مستحيل".

واختتم: "تجديد عمرو السولية مع النادي الأهلي سيكون بنهاية الموسم، هو يحب الأهلي جدًا وسيجدد تعاقده".

النادي الأهلي عمرو السولية مروان محسن تامر النحاس الدوري الممتاز

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