هل الانتخابات الليبية في موعدها وهل يترشح المشير حفتر للرئاسة؟..مصطفى بكرى يجيب

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل لقائه مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موضحا أن المشير خليفة حفتر أكد أن العلاقة مع مصر تاريخية ووجدانية وعلاقة دم وأخوة، كما ثمن دور الرئيس السيسي في دعم واستقرار ليبيا.

وقال «بكري» خلال برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد» ، إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أكد أن انتصارات ثورة الكرامة رفعت معنويات الشعب الليبي.

وتابع إنه قد يكون خليفة حفتر أحد الأسماء المرشحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد تحقيق انتصارات واسعة ومساندته في تحرير بعض المناطق والمدن في ليبيا من الجماعات الإرهابية والمرتزقة، ولكننا سننتظر الفترة القادمة الأسماء المرشحة .

وأضاف أن قائد الجيش الوطني الليبي أشار إلى أن أبناء القبائل انضموا إلى الجيش الوطني لتحرير ليبيا، حيث أجريت محاولات كثيرة لاغتياله ونجا منها بفضل من الله.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن المشير حفتر شدد على ضرورة سحب المرتزقة وتفكيك الميليشيات وأكد أنه لن نقبل دمج الميليشيات في الجيش، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي أنقذ البلاد من الفوضى.