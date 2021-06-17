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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بكري: مصر طالبت بضرورة سحب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري “محدش يتصور أو يتخيل إنه ممكن يقفز على الجيش الليبي أو ينتظر من تركيا أي هدنة”.

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وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد ” أنه إذا كانت مصر فتحت بابها لاستقبال وفود منكم، فإنها مقابل ذلك طالبت بضرورة سحب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا. 

 

قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إنه لا وجود لسلام مع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا، مؤكدا أن عمليات الجيش لاستعادة طرابلس ساعدت في التوصل لحل سلمي.

وطالب حفتر بإجراء الانتخابات في موعدها وحل الجماعات المسلحة، قائلا " أدعو إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة ونتمنى أن تكون انتخابات شعبية مباشرة".

 

وتابع قائد الجيش الليبي خلال كلمة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الكرامة "الآن نتصالح لكي نبني ليبيا الجديدة ونحيي كل من ساهم في إحلال السلام".

 

ووجه المشير حفتر التحية إلى المجتمع الدولي على دعم عملية السلام في ليبيا، موضحا أن الجيش الوطني دعم الحل السلمي في ليبيا على مدى السنوات الماضية.

وأضاف "ما كان لحكومة الوفاق أن تخرج وللحوارات الخارجية أن تنعقد لولا تضحيات الجيش في معركة طرابلس".

 

في سياق آخر، حضر حفتر مباراة استعراضية جمعت نخبة من نجوم المنتخب الليبي بنجوم الكرة العربية وبحضور الجماهير الرياضية.

 

وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبي أن هذه المباراة أقيمت الجمعة الماضية ضمن إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية السابعة لثورة الكرامة.

 

 

الرئيس السيسي الإرهاب مصطفى بكري المجتمع الدولي الخارجية

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