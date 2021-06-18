عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

روبوت ماء زمزم.. خدمة جديدة لضيوف الرحمن في الحرم المكي

ماء مزم
ماء مزم

استخدمت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، خدمة جديدة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، وهي عبارة عن روبوت يحمل زجاجات ماء زمزم يتجول بها في المسجد الحرام.

مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن


وأقامت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام ممثلة بوحدة المدربين دورة تدريبية عن بعد بعنوان (مهارات التعامل مع وفد الرحمن ) لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتضمنت الدورة عدة محاور كان من أهمها تأسيس العلاقة الحسنة، وبناء الجوانب العاطفية واستخدام الوسائل المؤثرة في بناء تعامل إنساني يليق بزوار وعمار وحجاج بيت الله الحرام.


وتواصل الأكاديمية تقديم عدد من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتطوير الكوادر البشرية بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، والاستفادة من وسائل التقانة.

ضيوف الرحمن خدمة جديدة روبوت ماء زمزم المسجد الحرام

ترشيحاتنا

عمدة موسكو: 90% من إصابات كورونا من سلالة "دلتا" الهندية

نماذج امتحانات تجريبية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

موجز السوشيال ميديا.. ريهام سعيد تظهر بـ"جلابية واسعة".. زينة في تصريح مؤثر: لسة هتخدع تاني

وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني بمطار القاهرة

لأول مرة .. شاهد شيفروليه كمارو 2022 بألوانها الجديدة الجذابة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 18-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

مصدر أمني: المقابر مغلقة والمتهم بنبش القبور جمع أكفان قديمة من فوق المقابر

أعمال سحر.. القبض علي تربي في واقعة نبش مقابر شبين الكوم

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ