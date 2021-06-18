روبوت ماء زمزم.. خدمة جديدة لضيوف الرحمن في الحرم المكي

استخدمت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، خدمة جديدة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، وهي عبارة عن روبوت يحمل زجاجات ماء زمزم يتجول بها في المسجد الحرام.

مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن



وأقامت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام ممثلة بوحدة المدربين دورة تدريبية عن بعد بعنوان (مهارات التعامل مع وفد الرحمن ) لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتضمنت الدورة عدة محاور كان من أهمها تأسيس العلاقة الحسنة، وبناء الجوانب العاطفية واستخدام الوسائل المؤثرة في بناء تعامل إنساني يليق بزوار وعمار وحجاج بيت الله الحرام.



وتواصل الأكاديمية تقديم عدد من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتطوير الكوادر البشرية بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، والاستفادة من وسائل التقانة.