استشاري قدم نصائح هامة لتغذية الأطفال.. فيديو

قال علاء حامد، استشاري طب الأطفال، إن الأطفال في مرحلة الرضاعة يحتاجون إلى تغذية، ولهذا يجب على الأم تناول العديد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مثل الخضروات الطازجة والفاكهة حتى يحصل الطفل على القدر الكافي من التغذية.



وأضاف "علاء حامد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “سفرة دايمة” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه بعد فترة الرضاعة يجب أن يحصل الطفل على غذاء صحي مصنوع داخل المنزل، وضرورة الابتعاد عن الدهون والزيوت والأطعمة ذات الأملاح المرتفعة، مؤكدا ضرورة تقديم الطعام بشكل يعمل على جذب الأطفال.



ونصح استشاري طب الأطفال بالإبتعاد عن الطعام السريع والاعتماد على الطعام المنزلي، موضحا: يجب أن نضمن نظافة الطعام المقدم للأطفال حتى لا تسبب له الكثير من المشاكل.



وأشار إلى أن مصاب كورونا يجب أن يتناول العصائر الطازجة التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال والكيوي والبروكلي والفلفل الألوان، وذلك لتغذية وتقوية الجهاز المناعي، ونصح بضرورة ابتعاد الاطفال عن المشروبات الغذائية وتعرض الأطفال إلى الشمس.



وفي نفس السياق قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والمناعة، إنه يجب تعويض الجسم بالمياه ، خاصة في فصل الصيف ، وذلك من خلال تناول كوب من الماء كل نصف ساعة ، مشيرة إلى أهمية الماء للأطفال وكبار السن .

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أنه يجب تناول أيضاً العديد من الفاكهة والخضروات ، خاصة الخضروات الورقية ، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل : فيتامين a ، وفيتامين c ، وأملاح معدنية ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم .

وأشارت استشاري التغذية والمناعة ، إلى أن مصر تتوفر فيها العديد من الخضروات الورقية ، مثل : البقدونس الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم .

وأضافت: "أهم حاجة السلطة اللي مليانة خضروات"، مشيرة إلى ضرورة تناول الفواكه أيضاً لتعويض نقص المياه في الجسم، قائلة: "التفاح الأخضر المصري أفضل تفاح على الإطلاق، وليس له مثيل على مستوى العالم".