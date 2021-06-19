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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائبة: إغلاق دور الأيتام بحلول 2025 وإحلال فكرة الأسر البديلة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قالت الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب بـ المنصورة بمحافظة الدقهلية، أن وزارة التضامن الإجتماعي تهدف الى اغلاق دور الأيتام بحلول ٢٠٢٥من اجل تخفيف العبء و مواجهة  التحديات داخل الدور الخاصة بالتغيير المستمر علي الأطفال من الأخصائيين  الاجتماعيين و النفسيين مما يؤدي الي صعوبة في بناء الشخصية السوية، مؤكدة انة جرى التخلص التدريجي من دور الأيتام التي تديرها الحكومة فيى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و المملكة المتحدة و دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأخير من القرن.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، بالتنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالمنصورة، ومؤسسة يلا كفالة ندوة مجتمعية  تحت عنوان"عيلة بإختيارنا بقاعة الدكتور محمد غنيم بنادي الحوار بالمنصورة بهدف توضيح الدور الذي تقوم به الأسرة البديلة في رعاية وتنشئة الأطفال فاقدي الوالدين والذين ترعاهم المؤسسات الإجتماعية التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بنطاق محافظة الدقهلية بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ وللدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن و حسن خليل، عضو اللجنه العليا للأسره البديله ومندوب الأزهر الشريف، والمهندس هشام المناوى، رئيس مجلس إدارة جمعيه رساله للأعمال الخيريه، والدكتور ابراهيم القلا، أستاذ مساعد الطب النفسي والدكتورة رشا مكي، رئيس مجلس إدارة  مؤسسة "يلا كفالة".

وأضافت الدكتورة نسرين عمر، ان استراتيجية مصر 2030، أحد محاورها محور العدالة الاجتماعية الذي تتمثل أهدافه في تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي، وتحقيق المساواة في الحقوق، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية للاسر البديلة  والذي بداته الوزارة عام 1959  و إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولى النسب بأسر يتم إختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة و لكن تاخر التطبيق
واشارت الى ان وزارة التضامن الإجتماعي اصبح لها دور ملموس فى الوقت الراهن من  الاعلان عن حملة عيلة لكل طفل -و تشجيع منظمات المجتمع المدني علي نشر الثقافة إعلامية مثل يلا كفالة.
ودعت "عمر " الاعلام المرئي والمقروء والمسموع بنشر ثقافة الأسرة البديلة بل و تغيير مسمى احتفالية يوم اليتيم باسم يوم الأسرة البديلة و اختيار افضل اب و ام وعرض تجاربهم الناجحة علي المجتمع.
و اعلنت  عن استعداد جمعية هي و المستقبل الخيرية بالمنصورة و التي تراس مجلس إدارتها عن التنسيق مع الوزارة في الدورات تدريبية والتأهيل النفسي  لتثقيف  للام البديلة مع المتخصصين اعضاء الجمعية.

المنصورة الدقهلية التضامن اغلاق دور الأيتام مجلس النواب

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