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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لجميع الفئات العمرية.. هدف منظومة دكتور دايت للتخسيس الأون لاين.. فيديو

منظومة دكتور دايت
منظومة دكتور دايت

أوضحت الدكتورة رشا حسني، رئيس مجلس إدارة شركة دايت للتسويق الإلكتروني، عن التعاون المشترك بين منظومة دكتور دايت وشركة الأطباء المتحدون.

وتابعت، أن هدف تطبيق فكرة الاستشارة الأون لاين لمساعدة حملة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض السمنة، مشيرة أن هدف منظومة دكتور دايت ليس تخسيس السيدات فقط ولكن الأطفال والرجال والفتيات في سن المراهقة أيضًا.

وأضافت الدكتورة رشا حسني خلال حديثها مع “صدى البلد”، “إن مفيش مستحيل مع دكتور طيب”، وأن الثقة مع الجمهور جاءت بفضل فريق العمل والمتابعة الجيدة بين الطبيب ومريض السمنة.

منظومة دكتور دايت

منظومة دايت أون لاين هي منظومة تستخدم الاستشارة الأون لاين للتعامل مع أصحاب الوزن الزائد، وذلك من ضمن مشروعات شركات الأطباء المتحدون، لأن في ظل فيروس كورونا يحتاج الشخص التعامل إلكترونيا أفضل من الذهاب إلى العيادة، وذلك يتيح للمواطن الوصول إلى أي طبيب في جميع التخصصات ومن أي منطقة وتوفير عناء المشوار.

منظومة دكتور دايت تتعامل مع كل شخص على حسب حالته الصحية والوزن والنظام الغذائي الذي يتناسب مع كل حالة.

دايت دكتور دايت منظومة دكتور دايت حملة رئيس الجمهورية امراض السمنة

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