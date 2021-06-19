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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

فيلم الشنطة يحصد 400 ألف جنية في اليوم الثالث لعرضه

فيلم الشنطة
فيلم الشنطة

حصد فيلم “الشنطة” الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في ثالث أيامه حتي أمس مايقرب من 400 ألف جنية هذا في ظل أزمة كورونا وتخفيض الاعداد التي تترد علي جميع دور العرض.

صرح بذلك الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مؤلف ومنتج فيلم الشنطة وقال : سعيد جدا بهذا الرقم في ظل توقف النشاط مايقرب من عام ثم إعادته ولكن بأعداد قليلة.

وأضاف "عبدالمنعم" : لم أتطلع بطرح فيلم الشنطة في هذا الوقت لكسب مزيد من الأموال ولكن ليعرف العالم كله أن النشاطات في مصر عادت حتي لو بشكل تدريجي ولكن أتطلع لعودة السياحة في مصر مرة خصوصا أن فيلم الشنطة إنتاج مشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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طرح فيلم الشنطة بدور العرض السينمائية .. اليوم

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سعيدة بالمشاركة في العمل .. شيرين تعلن موعد عرض فيلم الشنطة

يذكر أن فيلم الشنطة طرح بجميع دور العرض يوم 16 من هذا الشهر وهو من تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، رضا إدريس، الطفلة بيري .. إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.

 

تصوير فيلم الشنطة

وتم الانتهاء من تصوير فيلم الشنطة بمدينتي دبي والقاهرة خلال الأسابيع الماضية، فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.

 

برومو فيلم الشنطة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الشنطة»، الإعلان الرسمي الخاص بالفيلم المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيدا لطرحه في دور السينما .

وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم المؤلف وأحد منتجي فيلم «الشنطة» عن سعادته بإنتهاء تصوير الفيلم، قائلا: "بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج هذا العمل للنور رغم الضغوطات التي مر بها العمل ورغم وجود جائحة كورونا إلا وأن العمل خرج للنور خلال فترة وجيزة".

وكشف محمد عبد المنعم أن المطرب عمر كمال هو من يقوم بغناء الأغنية الرئيسية لفيلم "الشنطة" ، الأغنية من كلمات وألحان الموسيقار أشرف عبدالمنعم وغناء عمر كمال.

 

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