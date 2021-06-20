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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن سوء حالة محطات القطار

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماع غدا الاثنين، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
1- النائب مصطفى بكرى، بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 

2- النائب يوسف الصاوي، بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطى.
 

3-  النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.
 

النواب يوافق على نقل اللجنة الطبية بمدينة أسيوط إلى المخازن الملاصقة لمستشفى المبرة 

نقل النواب تناقش إنشاء نفق أمام مزلقان الخضراوية للحفاظ على أرواح المواطنين

4- النائب لطفى شحاتة، بشأن:  
أ - سوء حالة محطة قطار بردين بمركز الزقازيق.
ب- سوء محطة قطار شيبة بمركز الزقازيق.
 

5- النائب محمد الحسيني، بشأن:  

أ- توقف العمل بطريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور.

ب- الحاجة إلى إنشاء منزل امام مستشفى بولاق الدكرور من المحور الجديد على ترعة الزمر للقادم من روض الفرج، وكذلك إنشاء منزل على شارع السودان بجوار نادى الدقي للقادم من المنيب.

ح - الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلام كهربائية بدلاً من كوبرى همفرس الذى تم إلغائه بسبب أعمال محور ترعة الزمر بمنطقة بولاق الدكرور.
 

كما تعقد اجتماع الثلاثاء لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

1.  النائب حازم رياض جوده، بشأن إهمال شركة المؤسسة للمقاولات في القيام بأعمال إصلاحات طريق المريوطية امام قرية العزيزية، بالإضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة على الطريق.

2. النائب محمد يسري، بشأن بطء تنفيذ أعمال كوبرى كفر بولين العلوى بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة.

3. النائب محمود السيد محمد، بشأن وقف اعمال رصف طريق التوفيقية قناطر بولين (بر ايمن) على الرياح البحري للقادم من الطيرين للتوفيقية والمسافة بين قناطر بولين حتى كوبرى (أبو نفا) مدخل قريتي الدخلي وزاوية البحر مما يؤثر بشكل سلبى على حركة المواطنين.
4. النائب خالد عبدالعظيم عبدالمولى، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط شركة شرق الدلتا للنقل البرى من مدينة الحسينية التي تم إيقافها منذ عام 2011، وذلك من خلال توفير عدد 7 أتوبيسات جديدة واستغلال مساحة كبيرة من الأرض تابعة للشركة بمركز الحسينية

مجلس النواب السكك الحديدية محافظة البحيرة محافظة القليوبية سكك حديد مصر

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