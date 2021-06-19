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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل العطور تبطل الصلاة ؟ على جمعة يجيب

تعطر المرأة
تعطر المرأة

هل العطور تبطل الصلاة ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، خلال فيديو مسجل له على اليوتيوب.

 

وأجاب "جمعة"، قائلًا: إن العطور لا تُبطل الصلاة، حيث إن الكحول المستخدم بها طاهر، عند مذهب الحنفية.


وأشار الى أن المادة التي تصنع منها العطور من السبرتو والكحول طاهر عند الحنفية وعند بعض المحققين، أي أن الكحولات التي تضاف إلى العطور، حتى يفوح العطر وينتشر طاهرة، فعند عموم البلوى به فنقلد الجماعة الحنفية.

 

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ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة أن تضع المكياج وأن تتزين بعد الوضوء، ثم تصلي، مؤكدًا أن صلاة المرأة صحيحة إذا تزينت ووضعت مكياجًا؛ لأنه ليس نجسًا.

 

ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟
للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان نظيفًا طاهرًا ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك، ولها أن تصلي كذلك إن كان ذلك لا يؤثر على الخشوع وعلى الإقبال على الله عز وجل.



يقول سبحانه في كتابه العظيم: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ »[الأعراف:31] فالمؤمن مشروع له أن يصلي بزينته في المساجد بالملابس الحسنة والعمامة الحسنة، وهكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج، إذا كانت مستورة عن الرجال الأجانب.

 

هل الصلاة بالمكياج حرام؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة أن تصلى بالمكياج من أصباغ ودهون وعطور ما دامت صلاتها فى بيتها أو فى مكان ليس فيه رجال أجانب.

وأضافت الإفتاء أنه فى حالة صلاة المرأة بالمكياج يشترط أن يكون "المكياج" بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل.

هل العطور تبطل الصلاة حكم تعطر المرأة حكم وضع المرأة برفان

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