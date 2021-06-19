الأعلى للجامعات يصدر قرارات جديدة ويكشف عن مبادرة "ادرس في مصر"..فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن اهم مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للجمعات اليوم برئاسة وزير التعليم العالي وحضور رؤساء الجامعات هو وضع قواعد التنسيق للعام الدراسي الجديد 2021 _2022 ، ونصت علي اتباع القواعد المعمول بها سابقا ولا تغير في قواعد التنسيق .



واضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه "دي أم سي " ، أن القرار الثاني الذى صدر من المجلس الأعلى للجامعات هو موافقة مجلس الوزراء علي تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، لافتا أن تعديل هذه المادة يعتبر تعديلا تاريخيا ويسمح للكليات بتخريج الطلاب بعد تجاوزهم عدد الساعات المعتمدة التي يتطلبها التخصص العلمي.



وأوضح عبد الغفار ، أن هذا التعديل سيتم تطبيقه علي جميع الجامعات سواء حكومية او خاصة او معاهد عليها ، مؤكدا أن مصر الآن منفتحة علي العالم واصبح بها شركات كبيرة مع جامعات دولية .

وتابع عبد الغفار ، أن مبادرة "ادرس في مصر" التي أعدتها الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي ، وتتيح للطالب الوافد التعليم بعدة لغات وتساعد علي التعرف على برامج التعليم والمزايا المختلفة التي توفرها الجامعات.



