عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعلى للجامعات يصدر قرارات جديدة ويكشف عن مبادرة "ادرس في مصر"..فيديو

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

قال الدكتور  عادل عبد الغفار  المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن اهم مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للجمعات اليوم برئاسة وزير التعليم العالي وحضور رؤساء الجامعات هو وضع قواعد التنسيق للعام الدراسي الجديد 2021 _2022 ،  ونصت علي اتباع القواعد المعمول بها سابقا ولا تغير في قواعد التنسيق .

 


واضاف  عبد الغفار  خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه "دي أم سي " ، أن القرار الثاني الذى صدر من المجلس الأعلى للجامعات هو موافقة مجلس الوزراء علي تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، لافتا أن تعديل هذه المادة يعتبر تعديلا تاريخيا ويسمح للكليات بتخريج الطلاب بعد تجاوزهم عدد الساعات المعتمدة التي يتطلبها التخصص العلمي.

 


وأوضح عبد الغفار ، أن هذا التعديل سيتم تطبيقه علي جميع الجامعات سواء حكومية او خاصة او معاهد عليها ، مؤكدا أن مصر الآن منفتحة علي العالم واصبح بها شركات كبيرة مع جامعات دولية .

 

وتابع عبد الغفار ، أن  مبادرة "ادرس في مصر" التي أعدتها الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي ، وتتيح للطالب الوافد التعليم بعدة لغات وتساعد علي التعرف على برامج التعليم والمزايا المختلفة التي توفرها الجامعات.


 

وزارة التعليم العالى المجلس الاعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم وزير التعليم العالي الأعلى للجامعات

ترشيحاتنا

تدمير 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

رسالة توضيحية عاجلة من أستاذ سموم بـ طب القاهرة عن الفطر الأسود

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي بعد 20 دقيقة

الوزير: الافتتاح الرسمي للقطار الكهربائي أكتوبر المقبل ونسبة التنفيذ وصلت 88%

يورو 2020 .. ألمانيا تقتل البرتغال بالهدف الثالث لـ كاي هافرتس

خلال تفقد مشروعات بـ العلمين الجديدة.. هذه إجراءات الإسكان لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية.. دعم الاقتصاد وتمكين المواطنين كلمة السر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انطلاق مباراة الأهلي والترجي بعد توقف ساعة بسبب الشغب

بسبب الغاز المسيل والاشتباكات.. قرار عاجل من حكم مباراة الأهلي والترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

مصدر أمنى يكشف حقيقة "شبح الإسماعيلية"

تأجيل أو إلغاء.. هاني حتحوت يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والترجي

تأخير مباراة الأهلي والترجي نصف ساعة بسبب شغب الجماهير

الأعلى للجامعات يعلن النظام الجديد للدراسة وقواعد تنسيق القبول للعام الدراسي القادم

السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات المنزلية والمدن الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

فيديو

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

فيديوجراف.. القصة الكاملة لاتهام تميم يونس بـاغتصاب طليقته

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ