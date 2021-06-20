مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي المناطق المدنية جنوب السعودية

أعربت مصر، اليوم /الأحد/، عن إدانتها واستنكارها قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



وأكدت مصر مُجددًا -في بيان لوزارة الخارجية - وقوفها بجانب الشقيقة السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.

