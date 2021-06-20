إزالة عقار من 6 طوابق ضمن خطة توسعة دائري البساتين ..فيديو

أكد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين استمرار أعمال إزالة العقارات والمصانع لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان بمحافظة القاهرة.

أوضح أن ذلك يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وقال إن أعمال الازالة تجري بوجود شرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين.



لفت إلى ان العقار ليس مائلا وانما يتم ازالته بشكل طبيعي وفقا للخطة الموضوعة لإزالة العقارات لتوسعة الدائري.