العراق يكشف حقيقة وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

أكدت وزارة الصحة العراقية، على عدم وجود نية لإيقاف التلقيح بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد19" في المراكز الصحية.

وقالت الصحة العراقية إنها مستعدة لتسلم دفعات منه خلال المدة المقبلة عبر مرفق "كوفاكس".

وأعلن مدير الصحة العامة العراقية أن "الوزارة لن توقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على غرار بعض دول العالم"، مشيراً إلى أن "إيقاف أي لقاح تقرره منظمة الصحة العالمية وهي صاحبة الشأن في ذلك".



وأضاف أن: "بعض البلدان قررت تعليق استخدام اللقاح عقب تعرضه لبعض المشكلات منها الدنمارك فقط، أما بقية الدول فحددت الأعمار المسموح لها بالتلقيح ومنعه عن الفئات الشابة وحصر استخدامه على المسنين منها ألمانيا التي حددته من عمر 50 عاما فما فوق، وفرنسا بين 40 إلى 50 عاما، أما إيطاليا 60 عاما فما فوق".

وبدأت وزارة الصحة العراقية التطعيم بأسترازينيكا خلال مارس الماضي بعدما تسلمت دفعة أولى ضمن مرفق كوفاكس تبلغ 336 ألف جرعة.

ومن ناحية أخرى، طالب عضو مجلس النواب العراقي عبد الحسين عبطان، بإلغاء الحظر الجزئي، مشيراً إلى تطبيقه في أماكن دون غيرها، في البلاد.

وغرد البرلماني العراقي عبر حسابه بموقع تويتر قائلا أنه "مع انخفاض معدلات الإصابة وعودة الحياة تدريجيا إلى السابق، بفضل إلتزام المواطنين بأخذ جرعات اللقاح، أدعو المسؤولين إلى إلغاء الحظر الجزئي بعدما أخذ يطبق في مناطق دون غيرها".

واعتبر عبطان أن الحظر الجزئي "يضر بمصالح الفقراء وأصحاب الدخل المحدود واليومي"، على حد تعبيره.